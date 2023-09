In London haben mehr als 100 Polizei-Angehörige die Waffenscheine für ihre Dienstwaffen zurückgegeben.

Dahinter steckt der Protest gegen eine Mord-Anklage gegen einen Polizisten. Der hatte letzten September einen unbewaffneten schwarzen 24-Jährigen in dessen Auto erschossen - und kam diese Woche vor Gericht. Der Fall sorgte für Proteste, vor allem in den schwarzen Communitys von London.

Die protestierenden Polizisten machen sich Sorgen, dass ihre Dienstwaffe auch sie vor Gericht bringen könnte. Eine Mord-Anklage gegen Polizisten ist in Großbritannien sehr selten. Wie die NGO Inquest sagt, sind seit 1990 in England und Wales fast 1900 Menschen bei oder nach einem Kontakt mit der Polizei gestorben. Aber es gab nur zehn Anklagen wegen Mordes oder Totschlag, und in nur einem Fall wurde ein Polizist verurteilt, 2021, wegen Totschlags.

Generell ist nur ein kleiner Teil der Londoner Polizei überhaupt bewaffnet, für das Tragen einer Dienstwaffe ist auch eine besondere Ausbildung nötig. Die bewaffneten Beamten werden unter anderem zum Schutz von Parlament, Botschaften und Flughäfen eingesetzt.