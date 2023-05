Im US-Basketball hat es ein besonderes Comeback gegeben.

Brittney Griner hat zum ersten Mal seit ihrer Freilassung aus russischer Haft wieder in der Profiliga WNBA gespielt. Sie verlor mit ihrem Team Phoenix Mercury bei den Los Angeles Sparks und erzielte dabei 18 Punkte. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris war im Publikum, um Griners Rückkehr mitzuerleben.

Die Olympiasiegerin war kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am Flughafen in Moskau festgenommen worden. Sie wurde später wegen des Besitzes von Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl verurteilt - zu neun Jahren Haft. Nach fast zehn Monaten Gefangenschaft kam Griner im Dezember frei - im Rahmen eines Gefangenenaustauschs gegen einen in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler.