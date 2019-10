Die Bild am Sonntag berichtet, zum Zeitpunkt der Insolvenz vor rund einem Monat habe die deutsche Thomas Cook 660.000 Buchungen gehabt - mit einem Gesamtwert von 500 Millionen Euro. Der Thomas-Cook-Versicherer müsse aber nur einen Schaden von maximal 110 Millionen Euro begleichen. Bedeutet: Es fehlen rund 400 Millionen Euro, um alle Urlauber zu entschädigen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert dem Zeitungsbericht zufolge, dass jetzt der Staat einspringt. In einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz heißt es demnach, der Politiker solle für eine vollständige Entschädigung der Thomas-Cook-Kunden sorgen.