In den USA hat sich die Stadt Rochester zu einer Zahlung von 12 Millionen Dollar verpflichtet.

Sie gehen an die fünf Kinder von Daniel Prude, einem Schwarzen Mann, der im März 2020 nach einem Polizeieinsatz gestorben war. Der Bürgermeister von Rochester im Bundesstaat New York nannte die Einigung die beste Entscheidung für die Stadt. Ihm zufolge hätte ein Prozess in dem Fall die Steuerzahlerinnen und -zahler noch mehr gekostet - und die Gemeinschaft geschmerzt.

Im März 2020 war der damals 41-jährige Daniel Prude von der Polizei aufgegriffen worden, wie er nackt durch die Straßen lief. Sein Bruder hatte die Polizei gerufen, weil Prude psychische Probleme hatte. Die Polizisten legten ihm Handschellen an, zogen ihm eine Kapuze über den Kopf und drückten ihn dann zwei Minuten auf den Boden - bis er aufhörte zu atmen. Einige Tage später starb Prude im Krankenhaus. Eine Jury entschied letztes Jahr, die Beamten nicht anzuklagen.