Allerdings möchte der US-Konzern nicht ganz darauf verzichten, wie es Twitter ab heute machen will.

Im Google-Blog heißt es, dass Wahlwerbung nur noch nach drei Merkmalen gezielt Nutzern und Nutzerinnen gezeigt werden soll: anhand ihres Alters, Geschlechts und ihrer Postleitzahl. Noch geht das viel umfangreicher. Da kann auch anhand des Surfverhaltens der Nutzenden bestimmt werden, ob und welche Werbung sie zu sehen bekommen.

Allerdings soll politische Werbung weiterhin so geschaltet werden können, dass sie bei bestimmten Suchwörtern auftaucht; zum Beispiel beim Begriff "Wirtschaft".

Google hat angekündigt, die neuen Regeln zuerst in Großbritannien umzusetzen - zu den Parlamentswahlen in drei Wochen. Im neuen Jahr sollen die Regeln dann auch weltweit gelten.

In Großbritannien gilt politische Werbung im Netz als einer der Gründe für den Erfolg der Brexit-Abstimmung. Unter anderem bei Facebook wurde Nutzenden Werbung eingeblendet, die auf Basis persönlicher Daten genau auf sie zugeschnitten war.

Politische Werbung in Sozialen Netzwerken steht schon länger an der Kritik, weil damit Nutzenden gezielt nach ihren Interessen angesprochen werden können - auch mit Falschaussagen, die auf diese Weise oft nicht an die Öffentlichkeit kommen. Facebook will weiter auch nachweislich falsche Aussagen in politischer Werbung zulassen.