Diesen Hinweis gibt die US-Botschaft in Dublin inzwischen ihren Bürgerinnen und -bürgern mit, die gerade in Irland sind. Hintergrund ist laut BBC der gewalttätige Angriff auf einen Touristen aus New York. Der Mann war letzte Woche in Dublin von mehreren Jugendlichen überfallen und getreten und geschlagen worden und liegt auf der Intensivstation.

Die US-Botschaft hat noch weitere Hinweise rausgegeben. Sie rät US-Bürgern unter anderem dazu, keinen wertvollen Schmuck zu tragen und nicht so viel Bargeld mitzunehmen.

Irlands Premier will über Maßnahmen sprechen

In den letzten Tagen sind in Dublin mehrere Menschen attackiert und ausgeraubt worden. Mittlerweile hat sich Irlands Premier zu den Vorfällen geäußert. Er will sich mit der Polizei zusammensetzen und über Maßnahmen gegen Straßenkriminalität sprechen. Ihm zufolge hat sich die Sicherheit in Irland seit der Corona-Pandemie verschlechtert.