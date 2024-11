Nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump haben Schwarze Bürgerinnen und Bürger rassistische SMS erhalten.

Die anonymen Nachrichten wurden in mehreren US-Bundesstaaten gemeldet, unter anderem in New York, Kalifornien, Alabama und Ohio. Laut der Bürgerrechtsorganisation NAACP wurden die Empfänger darin aufgefordert, sich auf einer Baumwoll-Plantage zu melden. Die Nachricht verweist auf Jahrhunderte der Sklaverei in den USA, als Millionen von Schwarzen Menschen Zwangsarbeit für weiße Plantagenbesitzer leisten mussten.

US-Medien berichteten, dass manche der Nachrichten mit dem Zusatz "Ein Trump-Anhänger" enden. Das FBI erklärte, es stehe deshalb in Verbindung mit dem Justizministerium. Mehrere Strafverfolgungsbehörden wollen die Texte untersuchen lassen.