Lernen durch Nachahmen, das können Menschen und viele Affen, aber offensichtlich auch Lamas.

Ein Forschungsteam der Unis in Göttingen und Gießen hat das in Versuchen auf drei Lama-Farmen rausgefunden. Dabei sollten die Tiere Futter finden, das hinter einem Zaun versteckt war. Eine Gruppe Lamas schaute dabei zu, wie ein Mensch den Weg zu dem Futter ging, bei einer zweite Gruppe Lamas machten andere Lamas den Futter-Weg vor, und eine dritte Gruppe hatte gar kein Vorbild. Dabei zeigte sich, dass aus den Lama-Gruppen mit Vorbild deutlich mehr Tiere das Futter fanden - die meisten in der Gruppe, die sich den Lösungsweg vom Menschen abgeschaut hatten.

Lamas schon lange Nutztiere

Lamas werden von Menschen schon seit Tausenden von Jahren als Nutztiere gehalten oder als Lasttiere bei Bergtouren eingesetzt. Die Forschenden vermuten, dass sie im Laufe der Zeit die Fähigkeit entwickelt haben, sich Lösungswege von Menschen abzuschauen. Die Fachleute sagen, dass ihre Ergebnisse helfen könnten, Bergtouren mit Lamas sicherer zu machen, indem zum Beispiel menschliche Bergführer den Tieren den sichersten Weg durch ein schwieriges Berg-Gelände vormachen.