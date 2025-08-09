Lange Zeit konnte es an der Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea ziemlich laut sein.

Beide Länder haben sich gegenseitig über große Propaganda-Lautsprecher beschallt. Südkorea hat zum Beispiel K-Pop-Musik und Nachrichtenberichte abgespielt - aus Nordkorea kamen meist Tigergeheul und Gongschläge.

Mittlerweile ist es an der Grenze offenbar deutlich leiser. Und jetzt meldet Südkoreas Militär, dass Nordkorea angefangen hat, seine Propaganda-Lautsprecher abzubauen - zumindest an einigen Stellen. Nordkorea reagiert damit wohl auf ähnliche Maßnahmen von Südkorea. Die Regierung da hatte vor zwei Monaten mit ihrer Propaganda-Beschallung aufgehört. Und seit einigen Tagen entfernt auch Südkorea seine Lautsprecher von der Grenze. Ziel von Südkorea ist, die Beziehungen zum Nachbarn zu verbessern.

Die sind seit Jahrzehnten angespannt. Nordkorea und Südkorea befinden sich seit dem Korea-Krieg in den 1950er Jahren formell noch im Kriegszustand, weil nie ein Friedensvertrag geschlossen wurde.