Bei den Olympischen Spielen kommen sie gerade ständig zum Einsatz: digitale Stoppuhren.

Ein Physik-Team beschreibt jetzt im Fachmagazin American Journal of Physics, dass die Stoppuhren anscheinend nicht immer so genau sind, wie man glaubt. Die beiden haben verschiedene Stoppuhren getestet: Bei zwei Schwimmwettbewerben nahmen sie mehr als 640 Mal die Zeit. Ergebnis: Die Verteilung der Zahlen hinter dem Komma müsste eigentlich zufällig sein. Tatsächlich traten aber manche Zahlenpaare viel häufiger auf als andere, einige Zahlenpaare fehlten dagegen ganz.

Stoppuhren messen die Zeit, indem sie die vorhersehbaren Schwingungen eines Quartz' messen. Das wird dann per Algorithmus in eine Zeitangabe übersetzt - und bei dieser Übersetzung gibt es Rundungsfehler, so die Forschenden. Ihren Messungen zufolge können diese Rundungsfehler bis zu 0,11 Sekunden betragen - das könnte in einem Wettkampf über Sieg oder Niederlage entscheiden. Als nächstes will das Team untersuchen, ob solche Messfehler tatsächlich bei Wettkämpfen auftreten.