Welche Geldanlagen wirklich nachhaltig sind, ist für Anlegerinnen und Anleger oft kaum nachzuvollziehen.

Die EU will da eigentlich für mehr Transparenz sorgen - neue Vorschriften dazu haben die Mitgliedsländer und das europäische Parlament aber erstmal verschoben. Es geht um Vorgaben für sogenannte ESG Ratings - das sind im Prinzip Schulnoten für Fonds oder Aktien eines Unternehmens. Solche Ratings bewerten, wie sich Firmen um die Umwelt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. In Zukunft sollen Unternehmen je nach Branche noch mehr Informationen dazu veröffentlichen, wie sich ihr Geschäftsmodell beim Thema Nachhaltigkeit verhält. Statt wie geplant in diesem Jahr sollen die neuen Standards aber erst 2026 beschlossen werden.

Die ersten Regeln dazu hatte die EU letztes Jahr beschlossen. Einige große Unternehmen in der EU sind damit schon verpflichtet, grundlegende Angaben zum Klimaschutz zu machen, zum Beispiel, wie viel Strom und Wasser sie verbrauchen.