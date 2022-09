Viele Menschen in Deutschland essen mehr Fleisch als gesund ist.

Zudem ist Fleischkonsum das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Appelle gibt es genug, das zu ändern. Forschende der Universität für Bodenkultur in Wien sehen es allerdings zu kurz gegriffen, den einzelnen Menschen dafür in die Verantwortung zu nehmen. Sie kommen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass nicht eine hohe Nachfrage allein zum hohen Fleischkonsum geführt habe; sondern Systeme staatlicher Förderung. Davon leiten die Forschenden der Argrar-Uni ab: Der Staat ist auch gefragt, wenn es in Richtung weniger Fleisch gehen soll. Sie sprechen von Anleitung und Unterstützung, auf pflanzliche Produkte umzustellen - für Landwirtschaft, Ernährungskonzerne und Handel.



In ihrer Studie hatten die Forschenden verglichen, wie sich die Produktion von Tierfutter, die Tierzucht und der Fleischkonsum weltweit auf die Ökosysteme auswirken.