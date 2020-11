Viele Menschen kaufen Dinge lieber gebraucht als neu. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich.

Eine Untersuchung des Wuppertal Instituts zusammen mit Ebay Kleinanzeigen zeigt, dass jungen Menschen, also 19- bis 29-Jährigen, der finanzielle Aspekt dabei wichtiger ist als älteren Menschen. Ihnen geht dabei weniger um Nachhaltigkeit als Älteren. Je älter die Befragten waren, desto eher würden sie nach eigener Aussage auf Dinge verzichten und weniger konsumieren.

Die häufigsten Second-Hand-Verkäufe sind Bücher, Kleidung, CDs, Möbel, Spielzeug und Elektrogeräte.

Die Untersuchung zeigt: In jedem Haushalt in Deutschland liegen im Schnitt 1300 Euro rum - in Form ungenutzter Gegenstände.