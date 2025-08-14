Veggie-Burger sind oft aus Soja, Erbsen oder Pilzen - doch warum nicht auch aus Raps?

Das haben sich Forschende am Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse gefragt. Sie haben ein Verfahren entwickelt, wie sich aus den Raps-Kernen ein Protein-Konzentrat gewinnen lässt. Die Forschenden sagen: In Raps-Samen stecken etwa 20 Prozent Eiweiße.

Die wurden bisher aber für die Produktion von Lebensmitteln oder Tierfutter kaum genutzt. Denn wenn die Raps-Kerne verarbeitet werden, geht es bisher vor allem darum, Öl daraus zu gewinnen. Doch die Heißpressung dafür zerstört die Raps-Proteine, so dass sie nicht mehr verträglich sind. Die neue Technik kommt ohne große Hitze aus und schält die Raps-Kerne davor auch noch. Damit fällt ein weiteres bisheriges Problem weg: Bitterstoffe aus den Schalen.

Getestet wurde das Raps-Protein-Konzentrat laut Fraunhofer-Zentrum auch schon: Als Zutat für Burger-Pattys oder Pasta bekam es eine gute Bewertung für die Konsistenz. Und auch Tests als Hühnerfutter liefen gut.

