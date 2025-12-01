Viele Lebensmittel wandern nicht in unseren Mund, sondern in die Mülltonne.

Das ist nicht nur teuer, sondern treibt den Klimawandel an - weil insgesamt mehr produziert, transport und entsorgt werden muss als nötig. Ein Forschungsteam der Unis Edinburgh und London hat sich genauer angeschaut, warum wir das Problem noch nicht in den Griff bekommen haben. Ein Faktor ist, dass die Lebensmittelverschwendung nicht sichtbar genug ist. Anders als zum Beispiel beim Abnehmen auf der Waage, sieht man nicht, wie viel man weggeworfen hat. Auch die Auswirkungen aufs Klima spürt man nicht direkt.

Aus der Verhaltenstheorie hat das Team ein Konzept entwickelt, das helfen könnte. Zum Beispiel können extra Mülltonnen für Essensreste Sichtbarkeit schaffen. Menschen sollten mehr lernen darüber, wie lange Lebensmittel haltbar sind und wie man sie gut lagert. Werbung und Marketing könnten stärker reguliert werden, damit Menschen nicht mehr kaufen als sie brauchen.

Die Uno schätzt, dass weltweit 20 Prozent aller Lebensmittel in der Tonne landen. Ihr Ziel: Bis 2030 soll die Lebensmittelverschwendung drastisch reduziert werden.