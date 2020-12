Die Corona-Pandemie hat Vieles verändert – unter anderem auch, wie Öko-Label sicherstellen, dass Produkte regelkonform hergestellt werden.

Normalerweise sehen sich dabei Zertifizierungs-Fachleute die Fabriken oder Bauernhöfe an, wo Kleidung, Elektronik oder Lebensmittel produziert werden. Kanadische Forschende haben jetzt herausgefunden, dass diese Kontrollbesuche, sogenannte Audits, wegen der Pandemie jetzt oft als Videoschalte ablaufen. Sie haben sich fast 100 Öko-Zertifikats-Programme angesehen. Die Forschenden sagen, dass die Umstellung auf virtuelle Kontrollen ungerecht ist - weil sie Anbieter von nachhaltigen Produktion in ärmeren Ländern benachteiligt. Dort kommen Unternehmen für die virtuellen Besuche nämlich oft nicht in Frage. Manche Zertifikats-Programme sehen in diesen Länder ein höheres Risiko für Verstöße gegen die Label-Vorgaben. Manchmal gibt es dort auch einfach keine stabile oder nur eine zu teure Internetverbindung.

Es gibt laut den Forschenden aber auch Positivbeispiele: Manche Öko-Label-Programme unterstützen die Hersteller in der Pandemie finanziell oder machen auf ihrer Internetseite auf die schwierige Lage in armen Ländern aufmerksam.