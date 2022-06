In Deutschland wie auch in anderen Ländern meiden offenbar immer mehr Menschen Nachrichten - wohl unter anderem wegen Corona und dem Ukraine-Krieg.

Insbesondere Informationen über Entwicklungen der Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg oder die schwächelnde Wirtschaft. Das hat eine Studie der Uni Oxford ergeben. In Zahlen heißt das: Vier von zehn Befragten mieden manchmal bewusst Nachrichten. Das sind 10 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren.

Wiederholung nervt?

Als Gründe nannten sie, dass der Wiederholungscharakter vor allem bei Corona-Themen und Politik nerve. Außerdem schlug das Aktuelle aufs Gemüt und versetzte die Befragten in Hilflosigkeit. Und immerhin ein Drittel hielt die Berichterstattung für voreingenommen. Das wenigste Vertrauen hatten die Menschen in den USA und der Slowakei in die Nachrichten, das meiste Vertrauen hatten die Menschen in Finnland.

Die Studie erscheint jährlich und basiert auf einer Umfrage unter Zehntausenden Menschen in 46 Ländern.