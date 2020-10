Die "Tagesthemen" in der ARD sind am Abend ziemlich ungewöhnlich eröffnet worden - und zwar zum ersten Mal mit Live-Musik. Die "Ärzte" spielten das Intro für die Nachrichtensendung.

Die Band will damit auf die prekäre Lage der Kulturbranche in der Coronakrise aufmerksam machen. Ärzte-Sänger Farin Urlaub sagte in der Nachrichtensendung, die Menschen, die in der Musikszene arbeiteten, würden in den Zeiten der Pandemie von der Politik ignoriert. Vor allem für kleinere, unbekannte Bands, Clubbetreiber und Techniker sei die Situation schlimm. Laut Schlagzeuger Bela B. haben viele dieser Menschen wegen der fehlenden Auftrittsmöglichkeiten in der Krise seit sieben Monaten keine Arbeit.