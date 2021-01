Auch der Duden-Verlag will künftig gendersensible Sprache benutzen - jedenfalls online.

Wie die Zeitung Die Welt berichtet, sollen alle 12.000 Personen- und Berufsbezeichnungen geändert werden, so dass es künftig statt eines Wortartikels zwei gibt - einen für die männliche und einen für die weibliche Form.

Generisches Maskulinum in der Kritik

Das generische Maskulinum ist eine Personen- oder Berufsbezeichnung in der männlichen Form, die als Obergriff dient - egal, aus welchen Geschlechtern sich eine Personengruppe zusammensetzt. Diese Form wird aber immer wieder kritisiert, weil u.a. Untersuchungen gezeigt haben, dass Menschen darunter nicht immer automatisch alle Geschlechter vertreten sehen, sondern dann eher daraus schließen, dass es sich bei der beschriebenen Gruppe tatsächlich nur oder vorwiegend um Männer handele. Ein Beispiel, das dabei oft genannt wird, ist dieses hier:

"Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto, sie haben einen Unfall. Der Vater stirbt, der Sohn wird ins Krankenhaus gebracht. Dort warten schon die diensthabenden Chirurgen. Einer von ihnen sagt: "Ich kann nicht operieren - das ist mein Sohn!"

In diesem Beispiel wird die Mutter des Jungen als "Chirurg" bezeichnet - so sieht es das generische Maskulinum vor. Da das Beispiel allerdings oft für Verwirrung sorgt ("Was, der Junge hat zwei Väter?"), zeigt das laut Sprachforschenden, dass diese generische Form gesellschaftlich nicht zwangsläufig funktioniert. Auch Deutschlandfunk Nova verwendet seit einiger Zeit geschlechtersensible Sprache.