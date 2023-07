Das liegt daran, dass der Mond der Erde in diesem August besonders nah kommt und deswegen größer aussieht. Der erste Vollmond steht morgen an, am ersten August, der zweite zweite dann am 31. August.

Bis zum nächsten Riesen-Mond dauert es

In den USA wird der zweite Vollmond eines Monats blue moon genannt. Er kommt in der Redewendung "once in a blue moon" vor. Die besagt, dass etwas selten passiert. Was passt, denn im Schnitt gibt es nur alle zweieinhalb Jahre einen blue moon. Der nächste steht sogar erst wieder am 31. Mai 2026 an.