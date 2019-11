Sorry, aber jetzt ist es zu spät.

Diesen Satz hört man im Moment noch, wenn man in Sydney nach halb zwei nachts versucht, in eine Bar oder einen Club zu kommen. Grund sind die Sperrstunden-Regeln, die vor fünf Jahren eingeführt wurden, um die Stadt sicherer zu machen.

Die Polizei ist mit den neuen Regeln sehr zufrieden. Sie besagen auch, dass Getränke-Shops nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. Die Fälle von Gewalt im öffentlichen Raum sind den Behörden zufolge weniger geworden.

Viele Clubs mussten schließen

Aber das Nachtleben hat stark gelitten in den letzten Jahren. Viele Bars und Clubs mussten schließen, junge Menschen sind auf die Straße gegangen, weil sie sagen: Es ist total langweilig in unserer Stadt.

Jetzt reagiert die Lokalpolitik und lockert die Regeln. In Kneipen und Clubs darf ab Mitte Januar bis halb vier gefeiert und getrunken werden; Alkohol kaufen geht bis Mitternacht. Der Premierminister des Bundesstaates New South Wales sagte dazu: Wir müssen sicherstellen, dass das Nachtleben in Sydney dessen Status als einzige wirklich globale Stadt Australiens widerspiegelt.