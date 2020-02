Die große Leonardo-Ausstelleung im Pariser Louvre bleibt am Wochenende rund um die Uhr geöffnet.

Es ist das erste Mal, dass der Louvre nachts auf bleibt. Laut dem Museumsdirektor sollen so so viele Besucher und Besucherinnen wie möglich noch eine Chance kriegen, die Ausstellung zu sehen. Die Schau läuft noch bis Montag - und hat dem Museum zufolge so viele Leute angelockt wie noch keine andere im Louvre vorher.

In der Ausstellung sind mehr als 160 Exponate von Leonardo da Vinci oder aus seinem Umfeld zu sehen. Anlass der Ausstellung war der 500. Todestag des italienischen Malers im Mai vergangenen Jahres.