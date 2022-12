In vielen Ländern könnten kleine Fische wie Heringe, Sardinen oder Sardellen dabei helfen, dass Menschen sich günstig und gut ernähren.

Ein internationales Forschungsteam hat Daten von mehr als 2000 Fischarten ausgewertet. Zum Beispiel wurde geschaut, wie viel davon gefischt wird und wie viele Nährstoffe dort drin sind. Die Forschenden sagen: Oft heißt es, dass Fisch wichtig ist für die Ernährung, aber es sei zu unklar, welche Arten besonders geeignet sind und wie viel man davon essen muss. Sie haben für 39 Länder, in denen die Menschen eher wenig Geld haben, ausgerechnet, welche Fischarten dort am billigsten und am nährstoffreichsten sind.

Mit Heringen, Sardinen und Sardellen gegen den Hunger

In mehr als 70 Prozent dieser Länder wäre es am effizientesten, kleine Fische wie Heringe, Sardinen oder Sardellen zu essen. Die haben - gerechnet auf den Preis - die meisten Nährstoffe. In Ländern in Afrika südlich der Sahara könnten 20 Prozent der kleinen Fische, die dort gefangen werden, einen großen Teil der Unter-Vierjährigen ernähren.

Die Forschenden schreiben: Die Politik sollte sich mehr darum kümmern, was gefischt wird und was gegessen wird. Damit könnte Nährstoffmangel bekämpft werden.