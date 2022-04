Menschen essen am liebsten kalorienhaltige Lebensmittel, das hat die Evolution so festgelegt, denn früher gab es oft nicht genug zu essen.

Das ist, sehr vereinfacht, die gängige wissenschaftliche These, mit der oft erklärt wird, warum so viele Menschen gerne und viel Süßes und Fettiges essen. Ein Forschungsteam aus Großbritannien stellt das mit einer neuen Studie in Frage. Die Forschenden sagen, dass die meisten Menschen dazu in der Lage sind, ihre Nahrung nicht nur nach Kalorien zu wählen, sondern auch danach, welche Nährstoffe sie brauchen.

Die Forschenden haben unter anderem Versuche im Labor gemacht. Dabei wurden Menschen Bilder vorgelegt, auf denen verschiedene Kombinationen von Obstsorten zu sehen waren. Die Testpersonen sollten wählen, worauf sie mehr Lust hatten. Die meisten nahmen besonders nährstoffreiche und damit gesunde Kombis, also zum Beispiel eher einen Apfel mit einer Banane als einen Apfel mit Blaubeeren.

Die Forschenden vermuten, dass stark verarbeitete Lebensmittel und Fastfood diese natürliche Fähigkeit zur gesunden Ernährung aber umgehen, indem sie unter anderem einen falschen Nährstoffgehalt vortäuschen.