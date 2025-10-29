Wanderratten sind geschickte Jäger. Das konnte ein Forschungsteam an zwei Fledermaus-Winterquartieren in Norddeutschland beobachten.

Mithilfe von Infrarotkameras filmte es 30 Rattenangriffe, bei denen 13 Fledermäuse getötet wurden. Dabei gab es zwei Strategien: Entweder, die Ratten warteten aufrecht auf ihren Hinterbeinen stehend am Höhleneingang auf vorbeifliegende Fledermäuse und schnappten sie aus der Luft. Oder sie griffen gezielt Fledermäuse an, die sich gerade ausruhten oder die gerade gelandet waren.

Im Fachmagazin Global Ecology and Conservation heißt es, dass die Ratten die Fledermäuse im stockdunkeln wohl mit ihren Tasthaaren detektieren. Schätzungsweise könnten Ratten jedes Jahr tausende Fledermäuse töten.

Auch für Menschen könnte die Fledermaus-Jagd der Ratten gefährlich werden - nämlich wenn Krankheitserreger von Fledermäusen über die Ratten in Städte eingeschleppt werden. Allerdings betonen die Forschenden, dass sie bei den Tieren in ihrer Studie kein unmittelbares Gesundheitsrisiko feststellen konnten.