Wenn Mäuse und andere Nagetiere an etwas knabbern, dann aktivieren sie dabei auch ein Belohnungssystem.

Das schreibt ein Forschungsteam aus den USA im Fachmagazin Neuron. Die Forschenden wollten rausfinden, warum Meerschweinchen und Co. alles mögliche anknabbern. Bekannt war, dass bei Nagetieren die Schneidezähne das gesamte Leben wachsen und deshalb abgenutzt werden müssen durch Knabbern an harten Objekten. Ansonsten würden die Zähne zu lang, sodass die Nager irgendwann nicht mehr fressen könnten. Aber die Tiere müssten ja nicht freiwillig ALLES anknabbern, was in ihre Reichweite kommt.

Deshalb haben die Forschenden die Nervenverbindungen nachverfolgt, die beim Nagen aktiviert werden. Dabei zeigte sich, dass es im Zahnfleisch von Mäusen und Co. Berührungssensoren gibt, die verschiedene Signale lossenden: einmal für die Kieferbewegungen und außerdem Signale ans Mittelhirn, die für eine Dopaminausschüttung sorgen. Und wenn diese Signale ans Mittelhirn blockiert werden, dann geht den Nagern offenbar Lust und Ausdauer am Knabbern verloren.

Die Forschenden sagen: Vielleicht gibt's so einen ähnlichen Belohnungsschaltkreis auch bei uns Menschen. Das könnte Verhaltensweisen erklären wie zwanghaftes Nägelkauen.