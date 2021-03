Bevor die USA 2003 in das Land einmarschiert waren, gab es noch rund 1,5 Millionen Christen im Irak. Inzwischen wird ihre Zahl auf rund 400.000 geschätzt. Wegen des Irak-Kriegs flüchteten Hunderttausende vor Gewalt und Verfolgung aus ihrer Heimat. Mit die meisten Christen leben noch in der nördlichen Provinz Ninive mit der Hauptstadt Mossul. 2014 wurde die von der Terrorgruppe IS erobert. Die IS-Kämpfer stellten den Christen ein Ultimatum und drohten ihnen mit dem Tod. Damit vertrieben sie viele christliche Menschen aus ihrer Heimat.

Die Christen sind im Irak eine kleine Minderheit. 97 Prozent der Irakerinnen und Iraker sind Muslime, wobei die Schiiten (60 Prozent) deutlich stärker vertreten sind als die Sunniten (37 Prozent). Nur drei Prozent der Bevölkerung gehören anderen Religionen an, zu ihnen zählen neben Christen unter anderem auch Jesiden und Aleviten.