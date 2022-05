In mehreren Ländern im Nahen Osten gibt es gerade besonders viele Sandstürme.

Fachleute warnen davor, dass das die Gesundheit der Menschen gefährdet. Im Irak mussten diese Woche mindestens 4000 Menschen ins Krankenhaus - wegen Atemwegserkrankungen. Die Sandstürme gibt es gerade auch im Iran, in Kuwait, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Starke Winde wehen große Mengen Sand und Staub in die Atmosphäre, und die Partikel können sich über tausende von Kilometern verbreiten. Ein Problem für die Gesundheit sind vor allem kleine Partikel, weil die sich in den Atemwegen festsetzen.

Es wird befürchtet, dass es in den nächsten Tagen noch mehr Sand und Staub in der Luft geben wird. Das Phänomen kommt auch in anderen Teilen der Welt vor.