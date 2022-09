Gerade treffen sich in Ruanda die internationalen Organisatoren und Geldgeber eines großen Projekts zu Landwirtschaft in Afrika. An dem Projekt gibt es aber viel Kritik.

2006 wurde das Projekt "Agra" ins Leben gerufen, von der Bill- und Melinda-Gates- und der Rockefeller-Stiftung. Ziel war, die Landwirtschaft in Afrika effizienter zu machen, so dass mehr Lebensmittel angebaut werden können und es weniger Hunger gibt. Auch die deutsche Regierung und andere Länder unterstützen das Projekt finanziell. Afrikanische Lebensmittelproduzenten haben jetzt allerdings nochmal gefordert, dass "Agra" gestoppt wird. Sie sagen: In allen Ländern, in denen "Agra" sich um die Landwirtschaft kümmert, sei der Hunger nicht weniger geworden, sondern habe sich extrem verschärft. Kritik gibt es unter anderem daran, dass "Agra" stark chemischen Dünger einsetzt und Monokulturen geschaffen hat. Der Schwerpunkt liegt auf Maisanbau, dadurch wurden aber robustere Pflanzen wie Hirse verdrängt. Die Kritik gibt es schon länger. Deutschland will deswegen möglicherweise aus der Förderung aussteigen.