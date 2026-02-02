Forschende aus Japan wollen helfen, Sperma von Zuchtbullen besser von A nach B zu transportieren.

Das Team hat vor ein paar Jahren schon herausgefunden, wie man im Sperma von Zuchtbullen erkennen kann, ob daraus weibliche oder männliche Kühe werden. Ziel ist, nur die weiblichen zu verwenden - daraus werden dann Kühe, die Landwirten in ärmeren Ländern zuverlässig Milch bringen. Die Frage ist jetzt aber: Wie kommt das Sperma, aus dem später Kühe werden, zu den Landwirten hin? Normalerweise muss es dafür sehr stark und mit flüssigem Stickstoff tiefgekühlt werden. Die Forschenden aus Japan haben jetzt von einer Stiftung viel Geld bekommen und wollen damit eine Methode entwickeln, wie die Spermien auch in normalen Kühlschränken überleben. Dann könnten Landwirte Milchkühe noch leichter züchten.

Das Geld kommt von der Gates Stiftung, die Microsoft-Gründer Bill Gates ins Leben gerufen hat. Mit ihr soll unter anderem Lebensmittelknappheit in ärmeren Ländern bekämpft werden. Sie ist die größte Privatstiftung der Welt, aber sie soll 2045 aufgelöst werden. Deswegen hat sie im Moment mehr Geld zum Verteilen.