In Deutschland sind immer mehr E-Busse im Einsatz. Das ist gut für die Umwelt, aber schlecht für die Sicherheit: Man hört sie nämlich kaum.

Deswegen müssen E-Busse seit dem letzten Sommer in der ganzen EU ein extra Geräusch machen, wenn sie langsam fahren. Doch welches Geräusch genau, ist nicht vorgegeben.

In Deutschland soll es dafür in Zukunft ein einheitliches Geräusch für alle E-Busse geben: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hatte dazu einen Wettbewerb unter Audio- und Akustik-Studierenden veranstaltet - und arbeitet jetzt mit dem Gewinner an der konkreten Umsetzung. Im Vorfeld waren schon Fahrgast-, Verkehrs-, Sehbehinderten- und Umweltverbände sowie Bundes- und Landesverkehrsministerien dazu befragt worden.

In Zukunft soll es so laufen, dass ein Verkehrsunternehmen, das einen neuen E-Bus anschafft, den Sound direkt beim Hersteller mitbestellt.