In Kenias Hauptstadt Nairobi dürfen katholische Geistliche keine homosexuellen Paare segnen.

Medien in dem ostafrikanischen Land berichten, dass der zuständige Erzbischof solche Segnungen verboten hat. Damit solle die Lehre der Kirche in Sachen Heirat bewahrt bleiben.

Eine kenianische Zeitung schreibt, dass sich der Erzbischof damit über das Oberhaupt der Katholischen Kirche hinwegsetzt: Papst Franziskus. Der hatte vor kurzem erlaubt, dass Priester homosexuelle Paare unter bestimmten Voraussetzungen segnen. Das hatte in Kenia Protest unter Katholiken ausgelöst.

In Teilen Afrikas regt sich seit Jahren mehr und mehr Widerstand gegen vergleichsweise moderne Ansichten von Franziskus. Die Katholische Nachrichtenagentur zitiert dazu einen südafrikanischen Kirchenanalytiker. Der meint, dass in Afrika selbst viele junge Priester eine deutlich konservativere Einstellung hätten als der Papst. Und das könnte auch die Katholische Kirche weltweit beeinflussen, denn die Kirche in Afrika wachse gerade am schnellsten.