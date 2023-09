In Indien gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass das Land bald anders heißt - und zwar "Bharat".

In einem offiziellen Schreiben an die Teilnehmer des G20-Gipfels am Wochenende lädt Präsidentin Draupadi Murmu die Staats- und Regierungschefs als "Präsidentin von Bharat" zu einem Staatsbankett ein. Außerdem gibt es Berichte, dass die Partei von Regierungschef Narendra Modi eine Resolution für die Namensänderung vorbereitet.

Der Name "Bharat" geht auf Hindu-Schriften zurück - geschrieben in Sanskrit, einer altindischen Sprache. Es ist eine der beiden offiziellen, in der Verfassung verankerten Bezeichnungen für das Land - neben dem englischen "India".

Weg von der Kolonialzeit?

Mitglieder von Modis hindu-nationalistischer Regierungspartei BJP sind für die Änderung zu Bhrarat, weil der Name "Indien" seine Wurzeln in der westlichen Antike hat und während der britischen Kolonialzeit eingeführt wurde. Modis Regierung versucht schon länger, sich von der britischen Kolonialzeit zu lösen - zum Beispiel indem Symbole aus Geschichtsbüchern oder Städten entfernt werden.

Oppositionspolitikerinnen und -politiker wollen an "India" festhalten, weil der Name weltweit anerkannt sei. Es gibt auch schon Diskussionen, welche neue Internet-Domain-Endung sich Indien als "Bharat" zulegen sollte - die passendsten Kürzel sind nämlich schon belegt, etwa durch Bahrain.