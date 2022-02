Indigene in Kolumbien wollen im Streit um Namensrechte mit dem US-Getränkeriesen Coca-Cola nicht klein beigeben.

Vertreter der indigenen Völker der Nasa und der Embera Chami haben dem Unternehmen in einem Brief mit Boykott gedroht. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, kritisieren sie darin, Coca Cola nutze das Wort Coca ohne Erlaubnis der Indigenen. Sie fordern dazu eine Erklärung. Ansonsten drohen sie mit einem Verkaufsverbot für Coca-Cola-Produkte in indigenen Gebieten. Die machen nach offiziellen Agaben fast ein Drittel des Landes aus.

Der Brief ist eine Reaktion auf eine Klagedrohung von Coca-Cola. Coca-Cola hatte Ende letzten Jahres einem kleinen Unternehmen in Kolumbien vorgeworfen, gegen Markenrechte zu verstoßen. Die Firma Coca Nasa soll den Namen ihrer Biermarke Coca Pola ändern. Der Name setzt sich zusammen aus dem Namen der Koka-Pflanze und dem in Kolumbien gebräuchlichen Wort für Bier, "Pola".

Indigenen Völkern in Kolumbien ist es gesetzlich erlaubt, die Koka-Pflanze anzubauen und daraus hergestellte Produkte zu vermarkten. Sie sehen das als Teil ihres kulturellen Erbes.