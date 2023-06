Antilopen passen ihr Verhalten an den Klimawandel an.

Forschende der Universitäten Potsdam und Münster haben die Aktivität von drei Antilopenarten in Namibia untersucht. Sie stellten fest, dass sich Antilopen bei steigenden Temperaturen weniger bewegen. Besonders betroffen davon ist die kleinste untersuchte Art, die Springböcke. Während des Nachmittags sind die Temperaturen in Namibia am höchsten, Springböcke bewegen sich dann kaum. In kühlen Nächten bewegen sie sich dafür umso mehr. An sehr warmen Tagen können sie das Defizit in der Nacht aber nicht mehr aufholen. Die Forschenden sagen, Springböcke leben vorwiegend auf offenen Flächen. Dort gibt es wenig Schatten, in dem sie der Hitze entgehen können. Deshalb sind die Tiere besonders betroffen. Die Forschenden warnen vor weiter steigende Temperaturen. Sie könnte dazu führen, dass gerade Springböcke zu wenig aktive Zeit haben, um ausreichend Nahrung zu finden.