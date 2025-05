Das heutige Namibia in Südwestafrika war bis 1915 deutsche Kolonie. Und als sich Einheimische dort dagegen wehrten, ließen die deutschen Kolonialherrscher das blutig niederschlagen - zehntausende Menschen wurden getötet.

Heute hält Namibia zum ersten Mal einen nationalen Gedenktag für die Opfer ab. Der Tag geht los mit einem Gedenken im Parlament, es gibt eine Schweigeminute und danach hält Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah eine Ansprache.

Zwischen 1904 und 1908 erhoben sich die Volksgruppen der Herero und Nama - daraufhin wurde ein großer Teil von ihnen von den Deutschen ermordet. Viele der Opfer wurden in Lagern getötet, die von den deutschen Kolonialherren "Konzentrationslager" genannt wurden. Der Massenmord gilt heute als erster Genozid des 20. Jahrhunderts. An dem Gedenktag zum Völkermord gibt es auch Kritik: Die betroffenen Nama und der Herero lehnen das Datum ab und sagen, sie wurden in die Planungen nicht mit einbezogen. Die Regierung stellt in Namibia überwiegend eine andere Volksgruppe.