In Namibia in Südwestafrika gibt es in der Namib-Wüste rätselhafte Muster. Zwischen den Gräsern, die dort wachsen, sind ganz viele kahle kreisförmige Lücken.

Die werden auch Feenkreise genannt - weil niemand genau weiß, wie sie entstehen. Bei den Kreisen in der Namib-Wüste hatten Fachleute spekuliert, dass sie entweder von Termiten stammen könnten, weil die Insekten womöglich die Wurzeln der Gräser abfressen. Oder die Pflanzen, also die Gräser, sorgen irgendwie selbst für die Löcher. Ein Team der Uni Göttingen schreibt jetzt in einem Fachjournal, dass es wohl Letzteres ist. Die Forschenden haben festgestellt, dass die Pflanzen außerhalb der Kreise dort das Regenwasser abziehen und so wohl dafür sorgen, dass innerhalb der Kreise nichts wachsen kann. Einen Hinweis auf Termiten als Ursache für die Kreise fand das Team nicht. Die Forschenden sagen, dass die Gräser ihre Bewässerung quasi selbst regeln und in der Wüste nur dann eine Überlebenschance haben, wenn sie genau in den geometrischen Formen wachsen, die dazu passen.