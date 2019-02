In Namibia will die Regierung mit einem neuen Gesetz Frauen mehr Selbstbestimmung ermöglichen - und dadurch Mütter und Kinder schützen.

Laut lokalen Medien soll es in Zukunft erlaubt sein, dass Mütter ihr Kind nach der Geburt abgeben können. Bisher war das verboten und den Frauen drohte eine Strafe.

Auch Abtreibungen sind in Namibia wie in vielen afrikanischen Ländern problematisch. Sie sind nur in Ausnahmefällen erlaubt - nach sexuellem Missbrauch oder in lebensbedrohlichen Situationen. Deshalb greifen viele Frauen auf sogenannte "Hinterhof-Abtreibungen" zurück, durch ungeschultes Personal und mit teils schlimmen gesundheitlichen Folgen.

Eine Sprecherin des Familienministeriums sagte, die Regierung wolle Frauen die Möglichkeit geben, offen einzugestehen, dass sie ihr Baby nicht haben wollen. In Zukunft könnten sie Neugeborene abgeben und die Regierung werde sich um sie kümmern. Frauenrechtler finden die neue Regelung gut.