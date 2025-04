In Namibia soll das Studium an staatlichen Unis und Fachhochschulen ab nächstem Jahr nichts mehr kosten.

Die neue namibische Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah kündigte in ihrer Rede zur Lage der Nation an, dass die Hochschulbildung zu 100 Prozent staatlich subventioniert werden soll. Das heißt: Studien- und Einschreibegebühren sollen wegfallen. Die Regierung will so die Ausbildungschancen junger Menschen verbessern. Zwei der sieben Universitäten in Namibis sind staatlich und alle sieben Berufsbildungszentren.

In dem Land im südlichen Afrika sind schon jetzt öffentliche Grundschulen und weiterführende Schulen kostenlos. Eltern müssen aber in den meisten Fällen Schuluniformen, Bücher und Wohnheimgebühren zahlen.