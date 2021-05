Wasserfilter gibt es viele.

Dieser neu entwickelte ist nicht einfach herzustellen - aber er ist schnell. Forschende des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung haben eine Membran entwickelt, mit der sie verschmutztes Wasser innerhalb von Millisekunden reinigen konnten.

Die Membran besteht aus Milliarden von Nano-Röhrchen aus Kohlenstoff, alle parallel angeordnet. Ein Röhrchen hat ungefähr den Durchmesser von wenigen Nanometern - das ist in etwa ein Zehntausendstel eines menschlichen Haares. Trotzdem gleitet Wasser da den Beobachtungen zufolge reibungslos durch. Licht treibt dabei eine chemische Reaktion in den Kohlenstoffröhren an, durch die das Wasser gereinigt wird.

Die Forschung mit solchen Nano-Filtern kann vor allem der Industrie dienen, zum Beispiel bei der Herstellung von Treibstoff oder Lebensmittelkonzentraten.