Schon seit längerem arbeiten Forschungsteams deswegen an winzigen Robotern, die eines Tages Wirkstoffe durch unser Blut transportieren sollen. Der Knackpunkt: Am gewünschten Ort müssen die winzigen Teilchen die Blutgefäße verlassen und an bestimmten Stellen andocken. Ein amerikanisches Forschungsteam hat sich dazu jetzt von natürlich vorkommenden magnetischen Bakterien inspirieren lassen. Es hat Nano-Roboter im 3D-Drucker entwickelt und diese winzigen Strukturen mit Nickel überzogen. Dadurch werden sie magnetisch. Dann haben die Forschenden sie in einen künstlichen Blutkreislauf geschickt und ein magnetisches Feld erzeugt. Damit konnten sie die Nano-Roboter problemlos bis zur gewünschten Stelle lotsen. Auf diese Weise könnte man zum Beispiel entzündungshemmende Medikamente zu einer Gefäßstütze, einem Stent bringen.



Um eines Tages Tumore ansteuern zu können, sind die echten magnetischen Bakterien besser geeignet. Die Forschenden haben auch sie per Magnetfeld durchs Blut gesteuert und mit ihnen erfolgreich Wirkstoffe transportiert.