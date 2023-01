Bäume sind langfristige Speicher von Verschmutzungen der Luft.

Das war schon bekannt. Forschende haben jetzt in einer Studie herausgefunden, dass sich winzige Schmutzteilchen aus der Luft nicht nur auf den Blättern absetzen, sondern bis ins Holz gelangen - und da über Jahre bleiben.

Die Forschenden haben in einem Experiment getestet, ob Nanopartikel in die Blätter eindringen oder nur oberflächlich hängen bleiben. Dafür haben sie unter anderem junge Rotbuchen mit Gold-Partikeln besprüht. Nach 20 Tagen waren die auch im Stamm und sogar in den Wurzeln zu finden. Das passiert laut den Forschenden nicht nur mit Gold, sondern auch mit Schwermetallen aus Abgasen.

Die Erkenntnisse können laut der Studie in Zukunft auch zur Luftverbesserung genutzt werden. Es könnten schnellwachsende Bäume gepflanzt werden, die Schwermetalle aus der Luft oder auch dem Boden ziehen. Die belasteten Bäume könnte man dann entsorgen.