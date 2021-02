Hologramme sind Bilder, die sich je nach Betrachtungswinkel verändern.

Es gibt sie auf Führerscheinen und Geldnoten - und vielleicht bald auch auf unserem Essen. Da könnten sie zum Beispiel helfen, verderbliche Lebensmittel zu kennzeichnen.

Ein internationales Forschungsteam hat für Lebensmittel-Hologramme eine Methode entwickelt. Dafür wird Maissirup mit Wasser und Vanille gemischt und dann in einem dünnen Film getrocknet. Auf den Film kommt eine Schicht schwarze Farbe. dann schneidet ein Laser das gewünschte Motiv in die Farbe. Dabei werden super-dünne Linien im Nano-Maßstab in den Sirup-Film gefräst. Dieses Muster führt dazu, dass je nach Blickwinkel des Betrachters das Licht anders gebrochen wird - das gewünschte Motiv erscheint dann in verschiedenen Farben. Die Wissenschaftler wollen ihre Erfindung jetzt noch so verbessern, dass sie die schwarze Deckfarbe durch Lebensmittelfarbe ersetzten können.