Die Nasa will wieder Menschen zum Mond bringen - und zwar innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Ein Teil des Plans: der Aufbau einer Raumstation in der Mondumlaufbahn - ähnlich wie die ISS, nur viel weiter von der Erde entfernt.

Antriebsmodul soll 300 Millionen Euro kosten

Als einen ersten Schritt dahin hat die US-Raumfahrtbehörde jetzt die Entwicklung eines Antriebsmoduls für die Raumstation in Auftrag gegeben. Mehr als 300 Millionen Euro soll es kosten. In drei Jahren soll das Modul in die Mondumlaufbahn gebracht werden. Dieses Modul soll unter anderem Sonnenkollektoren haben und die künftige Mond-Raumstation mit Strom versorgen.

Auf der Raumstation sollen Astronautinnen und Astronauten permament stationiert werden, die dann dem Mond Besuche abstatten können. Der letzte bemannte Flug zum Mond fand 1972 statt - mit der Apollo 17-Mission.