Alles, was man braucht, um die Nasa zu hacken, ist ein 30-Dollar-Mini-Computer, so groß wie eine Kreditkarte.

In einem Kontrollbericht steht, dass der Raspberry Pi an das Netzwerk des Jet Propulsion Labor angeschlossen war. Dort werden Satelliten und Raumsonden für die Nasa gebaut und gesteuert. Den Mini-Computer hatte ein Mitarbeiter verbunden - er war aber nicht genug gesichert. Den nutzte ein Angreifer als Einstiegspunkt, um Stück für Stück Schwachpunkte des Systems ausnutzen. Laut dem Bericht wurden nur gut 20 Dateien gestohlen - in denen waren zum Beispiel geheime Daten aus Marsmissionen.

Als der Klau Anfang des Jahres auffiel, wurde das Johnson Space Center in Houston teilweise aus dem Netzwerk ausgesperrt. Das sollte verhindern, dass der Hacker auch dort einbricht. Das Space Center kontrolliert zum Beispiel die Internationale Raumstation. Bisher ist unklar, wer der Hacker war. Die kleinen Raspberry-Pi-Rechner werden gerne benutzt, um Kindern das Programmieren beizubringen.