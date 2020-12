Vor rund 200 Millionen Jahren gab es einen Superkontinent: Pangäa.

Durch die Verschiebung der Landmassen brach der dann irgendwann auseinander und die Kontinente verteilten sich über die Erde. Aber diese Kontinentaldrift hält noch immer an - irgendwann wird es wieder einen Superkontinent geben.

Forschende der Nasa haben untersucht, wo dieser Superkontinent liegen würde. Heraus kamen zwei mögliche Szenarien: Im ersten bildet sich der Superkontinent Amasia in 200 Millionen Jahren am Nordpol. Nur die Antarktis bleibt isoliert am Südpol. Im zweiten Szenario entsteht der Superkontinent Aurica etwas später, in rund 250 Millionen Jahren. Dabei versammeln sich alle heutigen Kontinente am Äquator.

Bei der Simulation haben die Forschenden auch untersucht, wie sich das Erdklima jeweils verändern wird. Und es gibt überraschend große Unterschiede. Versammeln sich die Kontinente am Nordpol, dann wird das Wetter insgesamt kühler, weil die globalen Meeresströmungen zusammenbrechen. Am Äquator wird es dagegen warm: Die globalen Mitteltemperaturen könnten sich dort um rund drei Grad erhöhen.