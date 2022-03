Dachgärten und begrünte Fassaden gelten schon länger als wirksame Methode, um Städte im Sommer runterzukühlen.

Dabei ist aber Dachgarten nicht gleich Dachgarten, wie Fachleute eines Forschungsinstituts der US-Weltraumbehörde Nasa herausgefunden haben. Mit Hilfe von Satellitendaten haben sie sich in Chicago zwei länger bestehende und ein neu gebautes Gebäude angesehen, auf deren Dächern Anfang der 2000er Jahre Grünflächen angelegt wurden. Über einen Zeitraum von 20 Jahren haben sie die Temperaturen in der direkten Umgebung der begrünten Gebäude untersucht und einen Vergleich zu unbegrünten Häusern in der Nähe gezogen. Dabei zeigte sich: Bei den zwei bestehenden Gebäuden konnte der nachträglich angelegte Dachgarten die Umgebungstemperatur deutlich senken. Bei dem neu gebauten Haus sah das dagegen ganz anders aus, denn für den Neubau wurde eine Wiese plattgemacht. Den so weggefallenen Kühlungseffekt der natürlichen Vegetation konnte auch der neue Dachgarten nicht wettmachen.

Die Forschenden hoffen, dass ihre Untersuchungsmethode in Zukunft in der Stadtplanung zum Einsatz kommt und bessere Entscheidungen zum Bau neuer Häuser und begrünten Gebäuden getroffen werden können.