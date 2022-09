Das neue James-Webb-Weltraumteleskop der Nasa ist für die Wissenschaft offenbar zu scharf, um wahr zu sein.

Seine Kameras haben schon Infrarotaufnahmen geliefert, so klar wie nie zuvor. Eine neue Studie des MIT in den USA deutet allerdings darauf hin, dass manche Werkzeuge der Wissenschaft im Hintergrund der neuen Teleskoptechnik nicht mehr nachkommen. Befürchtet wird, dass manche Modelle nicht mehr genau genug sind, um die Daten zu Planeten richtig zu interpretieren. Dabei geht es um die Verfahren, mit denen Forschende zum Beispiel auf die Eigenschaften von Atmosphären schließen. Ein Studienmacher formuliert die Folgen so: Es macht schon einen Unterschied, ob auf einem Planeten ein Wasseranteil von 5 Prozent oder 25 Prozent errechnet wird.

Laut Studie müssen zum Beispiel Trübungsmodelle nachjustiert werden, mit denen Zusammenhänge von Licht und Materie abgeleitet werden.