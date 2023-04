Die Nasa hat möglicherweise einen Weg gefunden, damit ihre Sonden im Weltall noch länger unterwegs sein können.

Die US-Weltraumbehörde probiert es bei ihrer Sonde Voyager 2 mit einem Hack: Reservestrom aus einem anderen System soll helfen, die Sonde am Leben zu halten. Denn die vorhandene Atombatterie an Bord wird langsam schwächer - deswegen hätte die Nasa in einem nächsten Schritt wohl bald Forschungsinstrumente an Bord abschalten müssen.

Der Reservestrom war eigentlich für etwas ganz anderes gedacht. Er gehört zu einer Technik, die Spannungsschwankungen an Bord der Sonde verhindern soll. Das System wurde in letzter Zeit aber wohl kaum gebraucht. Jetzt verabschiedet sich die Nasa von diesem Schutzmechanismus - und setzt alles darauf, dass die Sonde mit der Reserve noch ein paar Jahre länger Daten liefern kann.

Die Voyager 2 ist seit mehr als 45 Jahren im Weltall unterwegs. Sie ist eine der Sonden, die am weitesten von der Erde entfernt sind. Sollte der Hack bei ihr funktionieren, will die Nasa ihn bei der Voyager 1 kopieren. Sie ist am allerweitesten von der Erde weg.