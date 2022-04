Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Aber danach geht es für "Osiris-Rex" weiter. Die Nasa hat mitgeteilt, dass die Sonde dann einen anderen Asteroiden erforschen soll - Apophis. Dieser Asteroid wird nach Berechnungen in sieben Jahren ziemlich nah an der Erde vorbeifliegen, mit einer Distanz von nur etwa gut 30.000 Kilometern (Grafik oben). In dieser Zeit soll die Nasa-Sonde dann in die Umlaufbahn des Asteroiden gebracht werden, um auch hier Proben zu nehmen.



Mehr über die Oberfläche der Asteroiden zu erfahren, kann Nasa-Forschenden helfen, deren Flugbahn zu errechnen. Beide Asteroiden kreuzen die Erdbahn immer mal wieder und könnten ihr möglicherweise auch mal gefährlich nah kommen.



Neben Osiris-Rex verlängerte die Nasa auch noch sieben weitere Missionen: fünf davon beschäftigen sich mit dem Mars, eine mit dem Mond, und weiter geht auch die "New-Horizons"-Mission, die ursprünglich Pluto zum Ziel hatte - inzwischen ist die Sonde weiter an den Rand des Sonnensystems unterwegs.